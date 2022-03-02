Санкт-Петербург, , 13:32 — REGNUM В Санкт-Петербурге нет дефицита лекарственных препаратов первой необходимости, пользующихся особым спросом у населения, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом сообщили 2 марта в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

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По данным ведомства, все 788 наименований лекарств первой необходимости есть в аптеках.

«Цены на такие препараты не будут повышаться, они контролируются государством. Большинство этих препаратов производится на территории Российской Федерации. Доля произведенных в Санкт-Петербурге лекарственных препаратов составляет около 19% от всего объёма продукции лекарственных препаратов, произведённой на территории РФ», — уточнили в комздраве.

Для обеспечения льготных категорий граждан комитет по здравоохранению провел закупки и заключил контракты на поставку лекарственных препаратов на полгода, а по ряду лекарственных препаратов — на год.

«Это касается препаратов для лечения онкологических и онкогематологических заболеваний, сахарного диабета, бронхиальной астмы, психических заболеваний, прочих заболеваний, а также медицинских изделий — тест-полосок для определения уровня глюкозы в крови», — подчеркнули в ведомстве.

Также в комздраве заверили, что отказов поставщиков от заключения контрактов нет и поставки лекарственных препаратов по заключенным контрактам осуществляются своевременно.