Москва, 2 марта, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Власти России были готовы к введению санкций, но Москва удивлена, что эти меры затронули спортсменов и сотрудников СМИ. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Jazeera.

Пресс-служба МИД РФ Сергей Лавров

«Мы были готовы к санкциям, но не ожидали, что они коснутся спортсменов, представителей интеллигенции, актеров, сотрудников СМИ», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что российская экономика испытывает серьёзные удары от новых санкций, которые западные страны вводят из-за спецоперации России на Украине.

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