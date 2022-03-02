Нижний Тагил, Свердловская область, 2 марта, 2022, 13:24 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области начали строить мусоросортировочный комплекс. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона. Старт строительству дал губернатор Евгений Куйвашев.

Matthewdikmans Сортировка мусора

Мощность комплекса составит более 185 тысяч тонн в год. Полигон призван улучшить качество жизни горожан. Сюда будут свозить неопасные отходы четвертого и пятого класса из Нижнего Тагила, Горноуральского и Невьянского городских округов Свердловской области.

По словам совладельца корпорации СТС Алексея Боброва, появление полигона минимизирует риск загрязнений в регионе. Здесь будут производить сортировку и утилизацию твердых коммунальных отходов.

Отметим, строительство ведется по концессионному соглашению между «Облкоммунэнерго» и администрацией Нижнего Тагила. Стоимость проекта оценили в 4 млрд. рублей. Его реализация предусматривает появление почти 300 рабочих мест.