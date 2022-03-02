Нижний Новгород, , 13:24 — REGNUM За сутки в Нижегородской области выздоровел после заражения коронавирусом 4676 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 306 852 человек на утро 2 марта, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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За сутки госпитализированы в ковидные стационары 285 жителей области.

С начала пандемии в регионе выявлено 367 365 случаев заражения коронавирусом, из них 3999 — за минувшие сутки. 11 129 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, девять летальных случаев зарегистрировано за минувшие сутки, накануне скончались десять жителей области из числа пациентов с коронавирусом.

Как сообщили ИА REGNUM, накануне в Нижегородской области выздоровел после заражения коронавирусом 4781 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 302 176 человек на утро 1 марта.