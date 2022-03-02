Ростов-на-Дону, , 13:23 — REGNUM В Ростовской области в настоящее время госпитализировано чуть более 3 тыс. ковид-пациентов, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 2 марта.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В настоящее время коечный фонд занят на 61,2%. Лечение в стационарах получают 3023 пациента, из них в тяжёлом состоянии находятся 35 человек

Всего на Дону лечение получают 31 784 носителя коронавируса, из них 28 761 человек получает медицинскую помощь амбулаторно.

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