Ростов-на-Дону, 2 марта, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В Ростовской области в настоящее время госпитализировано чуть более 3 тыс. ковид-пациентов, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 2 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В настоящее время коечный фонд занят на 61,2%. Лечение в стационарах получают 3023 пациента, из них в тяжёлом состоянии находятся 35 человек

Всего на Дону лечение получают 31 784 носителя коронавируса, из них 28 761 человек получает медицинскую помощь амбулаторно.