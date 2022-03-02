Москва, 2 марта 2022, 13:27 — REGNUM Главным выгодополучателем ситуации на Украине являются США. Об этом 2 марта заявил военный эксперт Игорь Коротченко.
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«Кто главный экономический и политический бенефициар этой войны? США», — сказал Коротченко.
По его словам, благодаря всей этой ситуации США смогли навязать Евросоюзу покупку их энергоносителей.
«Они навязывают Европе свои энергоносители. Европа в пролете. А Украина в той ситуации, в которую попала», — отметил эксперт.
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