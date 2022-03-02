Пермь, , 13:22 — REGNUM В Пермском крае производители промышленных и строительных товаров приостановили отгрузку своей продукции. Об этом на заседании правительства проинформировал министр промышленности, предпринимательства и торговли Алексей Чибисов, сообщают СМИ.

Строительные материалы Space-z.ru

Вице-премьер подчеркнул, что приостановка отгрузки товаров — неофициальная. Уже ведется работа с производителями на предмет необоснованной остановки отгрузки.

Чиновники считают, что в регионе пытаются создать необоснованный дефицит товаров. В решению проблемы решено подключить антимонопольную службу и прокуратуру.

Губернатор Дмитрий Махонин отметил, что некоторые поставщики незаконно пользуются ситуацией и пытаются поднять цены на товары, в том числе на те, которые используются при строительстве социальных объектов.