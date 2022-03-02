Кемерово, 2 марта, 2022, 13:22 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 3 марта, ожидается ветер до 8−13 м/с, местами порывы до 20 м/с, метели. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

74.mchs.gov.ru Метель

«Переменная облачность, ночью небольшой, умеренный снег, днём небольшой снег, местами метели, на дорогах гололедица, снежный накат. Температура ночью −11…−16 °С, местами до — 23 °C, днём — −3…−8 °С», — уточняется в прогнозе.

В Кемерове 3 марта прогнозируется переменная облачность, небольшой снег, местами метель, на дорогах гололедица, температура днём −4…−6 °С.