Красноярск, 2 марта, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В Красноярском крае от мусора очистят берега 300 водоёмов, сообщили ИА REGNUM 2 марта в региональном министерстве экологии и рационального природопользования.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Минэкологии продолжает подготовку к генеральной уборке на берегах водоёмов. Заявки для участия в экологических десантах уже подали 52 муниципальных образования. Всего планируется 526 соответствующих мероприятий. Цель — очистка прибрежных зон 300 водоёмов.

Уборка будет проводиться в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

В прошлом году в уборке приняли участие свыше 10 тысяч человек. Это местные жители, волонтёры, работники организаций и предприятий. Они очистили берега 100 водоёмов, собрав более 11 тысяч кубометров мусра.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге лидером по количеству «мусорных» проблем в настоящее время является Колпинский район.

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