Псков, , 13:52 — REGNUM За минувшие сутки в медицинские учреждения Псковской области госпитализировали 54 человека, что на два пациента больше, чем за предыдущие сутки. Об этом 2 марта заявили в федеральном оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным региональной статистики, в Псковской области за сутки выявили 887 случаев заражения коронавируса. Этот показатель сократился за сутки на 30 случаев. При этом в Пскове зафиксировали 229 новых заболеваний ковидом.

Губернатор региона Михаил Ведерников отметил, что «на прошлой неделе впервые с середины января зафиксировано незначительное снижение заболеваемости, которое составило — 3,6%».

За сутки от COVID-19, как основной причины, в Псковской области скончались пять человек. В регионе не наметилось никаких изменений в статистике, так как сутками ранее зафиксировали такое же количество смертей.

По выздоровлению от ковида за сутки выздоровели 1014 человек. Это на 112 бывших ковид-больных больше, чем сутками ранее. В регионе продолжается рост этого показателя.

С начала пандемии в Псковской области выявили 98 330 случаев заражения коронавирусом. От ковида, как основной причины, скончались 1588 человек, а выздоровели 80 167 больных.

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