Хартум, , 13:24 — REGNUM Председатель верховного суверенного совета (фактического правительства) Судана Абдель Фаттах Аль-Бурхан издал решение о смене руководства столичной провинции Хартум. Об этом 2 марта сообщает Al-Hadath.

Протесты в Судане M.Saleh

По данным журналистов, на должность губернатора был назначен сторонник Аль-Бурхана Ахмед Осман Хамза. Его предшественник был назначен на должность прошлым правительством страны, свергнутым в результате военного переворота в октябре 2021 года.

Отмечается, что назначение связано с желанием суданских властей ограничить масштабные акции протеста в столичном регионе.

Ранее Центральный комитет суданских врачей сообщил, что по состоянию на 28 февраля сотни человек по всей стране погибли и получили ранения при разгоне демонстраций силами армии и полиции.