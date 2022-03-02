Вашингтон, , 13:20 — REGNUM В социальную сеть Instagram добавили функцию с автоматически сгенерированными подписями к видео в ленте. Об этом пишет It Zine, ссылаясь на главу компании Адама Моссери.

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По словам Моссери, на добавление субтитров у разработчиков «ушло много времени». Глава Instagram также говорит, что опция станет «новым инструментом, который расширяет возможности глухих и слабослышащих».

Добавим, что пользователи могут выбрать необходимый язык субтитров, в том числе и русский. Как отмечают в соцсети, качество автоматических подписей будет улучшаться по мере того, как всё больше людей будет их использовать, а искусственный интеллект будет учиться.

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