Вашингтон, 19 апреля, 2024, 01:51 — ИА Регнум. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в течение своей политической карьеры намерен восстановить контроль над Тайванем, реализовав тем самым принцип «одного Китая». Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс.

Иван Шилов ИА Регнум Тайвань и Китай

«Думаю, что Си Цзиньпин решительно настроен на то, чтобы в течение своей политический жизни перейти к контролированию Тайваня… Но это не означает, что он планирует осуществить вторжение завтра, в следующем месяце или следующем году», — указал он, выступая 18 апреля на форуме, организованном Центром имени Джорджа Буша — младшего в Далласе.

Уильям Бёрнс подчеркнул, что Соединённые Штаты Америки должны с полной серьёзностью воспринимать амбиции Китая в отношении Тайваня.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин на ноябрьском саммите в Сан-Франциско заявил президенту США Джо Байдену о стремлении воссоединить Тайвань с материковым Китаем. При этом китайский лидер подчеркнул, что Пекин не намерен применять силу в достижении этой цели. В феврале 2024 года глава МИД КНР Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности напомнил госсекретарю США Энтони Блинкену, что Вашингтон должен соблюдать принцип «одного Китая» и не поддерживать стремление Тайваня к независимости.