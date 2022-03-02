Ульяновск, 2 марта, 2022, 13:18 — ИА Регнум. В Ульяновской области сохраняется суточный показатель выздоравливающих от ковида, при этом растёт количество смертельных исходов. Такую обновлённую статистику приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 2 марта, в Ульяновской области переболели ковидом 155 476 человек, в том числе за последние сутки выписаны 1483 пациента. Три недели в регионе ежедневно побеждают коронавирус не менее 1270 человек, рекордное суточное количество выздоровевших — 2500 человек.

В то же время пандемия унесла жизни ещё 15 ковидных пациентов. Всего в регионе скончались от ковида 4349 человек.

Напомним, что 1 марта в Ульяновской области госпитализированы в ковидные стационары 142 человека и официально подтверждено заражение коронавирусом у 1907 жителей. Всего с начала пандемии лабораторно выявлено 172 206 случаев заражения SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области привились от ковида свыше 689 тыс. человек (по данным на 1 марта), или 86,8% от «подлежащих вакцинации». Коллективный иммунитет составляет 65,6% (на 25 февраля).