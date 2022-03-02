Кишинёв, , 13:20 — REGNUM Руководство Молдавии ничего не делает для того, чтобы оказать помощь беженцам, прибывающим с Украины. Об этом 2 марта заявил мэр Кишинёва Ион Чебан в своём телеграм-канале.

Ион Чебан Privesc.Eu Moldova

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«Они выходят поочередно на трибуну и говорят со слезами на глазах, но при этом ничего не делают», — написал Чебан.

Он отметил, что беженцев становится больше с каждым часом. В Кишинёве их размещают в международном выставочном центре Moldexpo. По его словам, больше нигде беженцев не размещают, кроме как в этом муниципальном центре.

«В течение ночи поток беженцев, которые приехали в Кишинев был огромным», — сообщил мэр столицы.

Стоит отметить, что поток беженцев в Молдавию с Украины после начала там спецоперации по защите Донбасса не прекращается. По данным на 1 марта, прибыло более 70 тыс. человек.

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