Москва, 2 марта, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 2 марта продолжит заниматься экономическими вопросами, встретится с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Президент сегодня продолжит заниматься экономическими вопросами. Вы знаете, на прошлой неделе он встречался с представителями крупного бизнеса, также было совещание по экономическим вопросам у президента, о котором мы вас информировали, и вот этот разговор сегодня будет продолжен на встрече с президентом РСППАлександром Шохиным», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что российская экономика испытывает серьёзные удары от новых санкций, которые западные страны вводят из-за спецоперации России на Украине.