Ростов-на-Дону, 2 марта, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки выявили 2506 носителей коронавируса, после COVID-19 вылечился 6321 пациент. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 2 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольшее число заражений подтверждено в Ростове-на-Дону (601), Таганроге (138), Волгодонске (131), Шахтах (112) и Новочеркасске (101). Чуть более 18% носителей инфекции — люди старше 66 лет, 13% — дети.

Справиться с COVID-19 не смогли ещё четыре женщины и 18 мужчин.

Всего в Ростовской области зарегистрировано 326 368 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 284 223 человека. От COVID-19 скончался 10 361 человек.