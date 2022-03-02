Курск, 2 марта, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки были госпитализированы 111 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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2 марта зарегистрирован 671 новый случай заражения коронавирусной инфекцией — на восемь больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 105 тыс. 546 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 88 тыс. 490 пациентов, в том числе 638 — за последние сутки.

Всего скончались 2293 человека. Подтверждено четыре новых летальных случая за последние сутки.