Москва, 2 марта, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провёл телефонный разговор с президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером. Об этом 2 марта сообщили в Минобороны РФ.

Эмблема Международного Движения Красного Креста

Отмечается, что стороны обсудили вопросы взаимодействия Минобороны России и МККК, в том числе на украинском направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона не получала никаких обращений о том, что МККК задействован из-за спецоперации на Украине.