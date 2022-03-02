Пенза, , 13:24 — REGNUM В Пензенской области в связи с улучшением ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией планируют смягчить часть ограничений. Анонсировал смягчение режима 2 марта губернатор Олег Мельниченко.

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«Мы снимаем ограничения по наполняемости залов досуговых центров, организаций культуры и спорта. Но требования к порядку допуска в учреждения всё равно пока сохраняем, как и обязательность соблюдения масочного режима в закрытых помещениях, обработки рук дезинфицирующими средствами, температурного контроля», — заявил глава Пензенской области.

Мельниченко поручил подготовить соответствующие изменения в постановление о режиме повышенной готовности на территории области. Губернатор отметил, что постепенное ослабление действия ограничительных мер становится хорошей тенденцией, однако соблюдение масочного режима, особенно в общественном транспорте, по-прежнему, необходимо.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в конце февраля в Пензенской области учреждениям общественного питания разрешили работать в любое время. Также возобновилась деятельность фуд-кортов в торгово-развлекательных центрах. Детям разрешили посещать торговые, развлекательные объекты без сопровождения взрослых.

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