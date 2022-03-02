Москва, 2 марта 2022, 13:13 — REGNUM Если бы случилась третья мировая война, она была бы ядерной и принесла много разрушений. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Лавров также обратил внимание на слова президента США Джо Байдена, который заявил, что альтернативой жёстким санкциям, которые Вашингтон ввёл в отношении Москвы, была бы третья мировая война.
Он также подчеркнул, что Москва не позволит Украине получить ядерное оружие.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что альтернативой ограничительным мерам Запада в отношении Российской Федерации могло бы быть начало «третьей мировой войны».
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О том, что военные действия в Европе могут перерасти в третью мировую войну, заявлял Константинопольский Патриарх Варфоломей. Он призвал все вовлечённые стороны «следовать путём диалога, чтобы на Украине воцарились мир, стабильность и справедливость», указав, что оружие не является решением и может привести только к «войне и насилию, скорби и смерти».
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