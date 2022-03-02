Москва, , 13:13 — REGNUM Если бы случилась третья мировая война, она была бы ядерной и принесла много разрушений. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Kremlin.ru

«Третья мировая война будет разрушительной ядерной войной», — сказал в интервью телеканалу Aljazeera глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров также обратил внимание на слова президента США Джо Байдена, который заявил, что альтернативой жёстким санкциям, которые Вашингтон ввёл в отношении Москвы, была бы третья мировая война.

Он также подчеркнул, что Москва не позволит Украине получить ядерное оружие.

«Военная операция на Украине, в том числе в Киеве, направлена на разоружение Украины. Россия не позволит Украине получить ядерное оружие», — подчеркнул глава МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что альтернативой ограничительным мерам Запада в отношении Российской Федерации могло бы быть начало «третьей мировой войны».

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О том, что военные действия в Европе могут перерасти в третью мировую войну, заявлял Константинопольский Патриарх Варфоломей. Он призвал все вовлечённые стороны «следовать путём диалога, чтобы на Украине воцарились мир, стабильность и справедливость», указав, что оружие не является решением и может привести только к «войне и насилию, скорби и смерти».

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