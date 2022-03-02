Москва, , 13:12 — REGNUM Московская служба психологической помощи населению готова оказать бесплатную и анонимную помощь всем желающим, сообщила 2 марта вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

Анастасия Ракова Mos.ru

«Кризисные ситуации и стрессовые состояния естественно сопровождают многих жителей мегаполисов. Сейчас тревога может быть еще более объяснима, — считает Ракова. — Для того чтобы москвичам было проще справиться со стрессом, в городе созданы широкие возможности для получения психологической помощи».

Она рассказала о возможности бесплатно и анонимно справиться со стрессовыми ситуациями с помощью специалистов. Для этого можно обратиться по телефону в специальную линию по номеру 051 (или +7 495 051), либо начать общение в чате Don’t panic, ссылка на который есть на сайте msph.ru.