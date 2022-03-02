Москва, 2 марта, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В условиях современной исторической реальности запуск газопровода «Северный поток — 2» пока невозможен. Об этом 2 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Gazprom.ru «Северный поток — 2»

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«Истерическая реальность пока делает это невозможным. В настоящее время отменена сертификация проекта. Сейчас какие-то выстраивать прогнозы — дело неблагодарное», — сказал он.

Также представитель Кремля отметил, что в этой ситуации стоит надеяться на то, что связанная с текущей политической ситуацией истерика когда-нибудь завершится и возобладает ее трезвая оценка.

При этом Песков, отвечая на вопрос о том, умер ли «Северный поток — 2», подчеркнул, что инфраструктура газопровода готова и никуда не исчезнет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что 2 марта у президента России Владимира Путина состоится несколько телефонных разговоров на международном уровне.