2 марта 2022 | Время чтения 7 мин

Специальная военная операция российских войск по защите ДНР и ЛНР от украинской агрессии и новая политическая и социально-экономическая реальность ставят перед региональными руководителями целый спектр задач.

Арсен Шаяхметов, , 14:17 — REGNUM Специальная военная операция российских войск и новая политическая и социально-экономическая реальность, которая создаётся на наших глазах, ставят перед региональными руководителями целый спектр задач. Главам регионов придётся столкнуться с необходимостью сохранения социальной поддержки граждан и дальнейшего развития инфраструктурных проектов, но в совершенно изменившихся условиях. Остаются вопросы относительно того, как теперь строить работу с иностранными инвесторами и что делать с заявленными международными мероприятиями, которые оказались под угрозой срыва. Но эксперты полагают, что новые условия создают не только проблемы, но и открывают новые перспективы.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Выйти из оцепенения

Начало специальной военной операции российских войск фактически устранило региональную повестку из информационного пространства. Между тем именно субъектам предстоит решать тот комплекс задач, которые ставятся российским руководством в контексте новой социально-экономической реальности. Ввод пакета санкций против российской экономики актуализировал сразу целый блок вопросов, в том числе касающихся создания системы импортозамещения, работы с внутренними инвесторами, решения задач транспортного обслуживания. Помочь региональным руководителям и гражданам сориентироваться в происходящих изменениях должен новый информационный портал, запущенный правительством, — Объясняем.рф. На нём будут размещаться ответы на самые актуальные вопросы, которые поступают от населения. Вопросы касаются всех сфер и всех регионов и будут собираться преимущественно через социальные сети. При этом эксперты отмечают, что в задачи региональных руководителей в ближайшее время будет входить прежде всего оперативное реагирование.

Объясняем.рф Скриншот сайта объясняем.рф

В частности, глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов отмечает, что «в нынешней ситуации у регионов две основные задачи».

Олег Иванов «Это прием и размещение беженцев с Донбасса и минимизация — в рамках имеющихся возможностей — негативных последствий санкций, введенных Западом в связи с началом военной спецоперации. Что касается беженцев, то на данный момент их в России чуть более 120 тыс. человек, что почти на порядок меньше, чем в 2014—2015 годах. Тем не менее беженцы — это всегда фактор, способный вызвать неоднозначную реакцию в обществе. При размещении беженцев значительно возрастает нагрузка на социальную инфраструктуру — школы, детские сады, систему здравоохранения. В ряде регионов, принимающих сегодня беженцев, ввели режим чрезвычайной ситуации. Таким образом, региональные власти сегодня должны не только позаботиться о беженцах, но и направить свои усилия на снижение социальной напряженности, обусловленной их размещением. Кроме того, в регионах активизируется работа антитеррористических комитетов в связи с потенциальными провокациями и возможными терактами на территории России. Также никто не снимал с властей задачи еще двухлетней давности: поддержка системы здравоохранения на должном уровне готовности и борьба с экономическими последствиями эпидемии коронавируса».

Член Российской ассоциации политических консультантов Александр Назаров считает, что регионы к своей повестке в информационном пространстве вернутся в тот момент, когда насыщение фронтовыми сводками достигнет предела.

Александр Назаров «Так было в первый ковидный период — рост от 80 до 250 процентов в трафике новостных сайтов и отскок через полтора месяца к стартовым позициям. Пока весь региональный интерес меркнет перед сводящей с ума лентой новостей о событиях на Украине. Решения губернаторов, посадки коррупционеров, открытие новых школ — это всё из жизни до 24 февраля, уже из прошлого. Сейчас этого просто нет. С одной стороны, это большая проблема для управления имиджем регионального чиновника, с другой стороны, гигантское «окно возможностей» — когда, если не сейчас, протаскивать все проблемные решения».

Фирс Журавлёв. Чиновник. 1884

Политолог Алина Жестовкая отмечает, что в нынешней ситуации никто не в силах достоверно и трезво спрогнозировать конкретные уязвимости системы обеспечения обыденной жизни регионов. Это касается и перспектив гражданской авиации в связи с отзывом лизинговых самолётов, и работоспособности национальной платёжной системы «Мир» в случае блокировки Visa и Mastercard.

Алина Жестовкая «Сейчас самым успешным регионом окажется тот, чьё руководство оперативнее других выйдет из оцепенения и быстренько импортозаместит то, без чего жизнь вверенной территории станет, мягко говоря, дискомфортной. Это в первую очередь, на мой взгляд, касается медицинской продукции, в том числе детских молочных смесей и подгузников, информационных систем и расходников для агропредприятий. Да банально операционную систему Windows те, кто поумнее, уже меняют на более независимую. А у нас посмотрите на сайте госзакупок, сколько бюджетных компаний в прошлом году закупило технику Apple! Как можно охарактеризовать профпригодность людей, принимавших эти решения»?

Регионы переходят к мобилизационной экономике?

Введение санкционного режима заставляет российские регионы уже сегодня задумываться над тем, как выходить из сложившейся ситуации. Определённые шаги для этого предпринимаются, и они связаны главным образом с переводом экономики в мобилизационный режим работы. Так, в Башкирии с целью контроля за ситуацией в экономике возобновлена работа антикризисного штаба. В него вошли республиканские органы исполнительной власти, территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти, деловые объединения. Уже на первом заседании антикризисного штаба проведена корректировка Стратегии социально-экономического развития республики. Заявлено, что стратегической целью становится поддержка экономики с целью сохранения набранных темпов развития. Республиканское руководство намерено провести ревизию объектов капитального строительства, которые планируются или возводятся за счет бюджетных средств. Главная задача — не увеличивать количество незавершенных объектов.

Оперативный штаб мониторинга всех сфер деятельности создан в Саратовской области. Предполагается, что штаб будет рассматривать вопросы обеспечения устойчивого функционирования предприятий, проводить мониторинг торговых запасов продовольственных, непродовольственных товаров, лекарств, ГСМ, стройматериалов, контролировать работу транспортного комплекса. С 1 марта аналогичные структуры будут созданы и во всех муниципалитетах Саратовской области.

В Воронежской области региональное руководство поставило задачу обеспечить исполнение контрактов с учетом роста цен и возможными сложностями с поставками импортного оборудования. Закупку оборудования планируется провести в нашей стране или в странах, которые не вводят против России санкций. Также поставлена задача разработать механизм оперативного реагирования на изменения в социально-экономической ситуации региона.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил предусмотреть исполнение госконтрактов с учетом вводимых санкций Официальный портал органов власти Воронежской области

Вместе с тем эксперты отмечают как плюсы, так и минусы мобилизационной модели. В частности, Олег Иванов полагает, что переход к мобилизационной модели экономики, действительно, один из способов нормального функционирования государства в условиях беспрецедентного санкционного давления.

Олег Иванов «Яркий исторический пример такой модели — индустриализация в Советском Союзе конца 20-х — начала 40-х гг. прошлого века, в рекордные сроки превратившая страну в промышленную державу. Мобилизационная модель предполагает долгосрочное государственное планирование экономки, усиление госрегулирования рынка, развитие реального сектора, в первую очередь производства, увеличение нормы накопления и объема инвестиций в основной капитал. Вместе с тем очевидно, что мобилизационная модель должна приниматься в первую очередь на федеральном уровне, и только после этого регионы также смогут приступить к ее реализации. Однако пока мы не видим каких-либо признаков к переходу от рыночной экономики к плановой, поэтому шансы на внедрение в ближайшее время мобилизационной модели в России, на мой взгляд, очень невысоки».

Алина Жестовская полагает, что «наш путь — импортозамещение и максимальная автономность».

Алина Жестовская «А дабы обеспечить экономику средствами на тот самый рывок, можно банально сейчас взять и в один толчок победить коррупцию. Просто перестать закрывать глаза на это ежедневное воровство! Вот именно сегодня самый подходящий момент».

Умеренно оптимистично настроен и Александр Назаров, который отмечает, что «региональная экономика (слава Богу) перестроилась почти массово на внутренний рынок и почти всегда замкнута на регион».

Александр Назаров «Это внушает надежду и дает немного спокойствия о том, что при кризисной ситуации масштабного эффекта схлопывания удастся избежать».

Таким образом, региональные власти постепенно приходят к осознанию необходимости взять под контроль ситуацию в экономике. Решения властей некоторых субъектов о создании специальных штабов реагирования в этой ситуации представляется наиболее верным. Но даже создание таких структур не даст результата, если федеральный центр чётко не обозначит вектор развития экономики, в том числе региональной.