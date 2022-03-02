Арсен Шаяхметов, 2 марта 2022, 14:17 — REGNUM Специальная военная операция российских войск и новая политическая и социально-экономическая реальность, которая создаётся на наших глазах, ставят перед региональными руководителями целый спектр задач. Главам регионов придётся столкнуться с необходимостью сохранения социальной поддержки граждан и дальнейшего развития инфраструктурных проектов, но в совершенно изменившихся условиях. Остаются вопросы относительно того, как теперь строить работу с иностранными инвесторами и что делать с заявленными международными мероприятиями, которые оказались под угрозой срыва. Но эксперты полагают, что новые условия создают не только проблемы, но и открывают новые перспективы.
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Выйти из оцепенения
Начало специальной военной операции российских войск фактически устранило региональную повестку из информационного пространства. Между тем именно субъектам предстоит решать тот комплекс задач, которые ставятся российским руководством в контексте новой социально-экономической реальности. Ввод пакета санкций против российской экономики актуализировал сразу целый блок вопросов, в том числе касающихся создания системы импортозамещения, работы с внутренними инвесторами, решения задач транспортного обслуживания. Помочь региональным руководителям и гражданам сориентироваться в происходящих изменениях должен новый информационный портал, запущенный правительством, — Объясняем.рф. На нём будут размещаться ответы на самые актуальные вопросы, которые поступают от населения. Вопросы касаются всех сфер и всех регионов и будут собираться преимущественно через социальные сети. При этом эксперты отмечают, что в задачи региональных руководителей в ближайшее время будет входить прежде всего оперативное реагирование.
В частности, глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов отмечает, что «в нынешней ситуации у регионов две основные задачи».
Член Российской ассоциации политических консультантов Александр Назаров считает, что регионы к своей повестке в информационном пространстве вернутся в тот момент, когда насыщение фронтовыми сводками достигнет предела.
Политолог Алина Жестовкая отмечает, что в нынешней ситуации никто не в силах достоверно и трезво спрогнозировать конкретные уязвимости системы обеспечения обыденной жизни регионов. Это касается и перспектив гражданской авиации в связи с отзывом лизинговых самолётов, и работоспособности национальной платёжной системы «Мир» в случае блокировки Visa и Mastercard.
Регионы переходят к мобилизационной экономике?
Введение санкционного режима заставляет российские регионы уже сегодня задумываться над тем, как выходить из сложившейся ситуации. Определённые шаги для этого предпринимаются, и они связаны главным образом с переводом экономики в мобилизационный режим работы. Так, в Башкирии с целью контроля за ситуацией в экономике возобновлена работа антикризисного штаба. В него вошли республиканские органы исполнительной власти, территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти, деловые объединения. Уже на первом заседании антикризисного штаба проведена корректировка Стратегии социально-экономического развития республики. Заявлено, что стратегической целью становится поддержка экономики с целью сохранения набранных темпов развития. Республиканское руководство намерено провести ревизию объектов капитального строительства, которые планируются или возводятся за счет бюджетных средств. Главная задача — не увеличивать количество незавершенных объектов.
Оперативный штаб мониторинга всех сфер деятельности создан в Саратовской области. Предполагается, что штаб будет рассматривать вопросы обеспечения устойчивого функционирования предприятий, проводить мониторинг торговых запасов продовольственных, непродовольственных товаров, лекарств, ГСМ, стройматериалов, контролировать работу транспортного комплекса. С 1 марта аналогичные структуры будут созданы и во всех муниципалитетах Саратовской области.
В Воронежской области региональное руководство поставило задачу обеспечить исполнение контрактов с учетом роста цен и возможными сложностями с поставками импортного оборудования. Закупку оборудования планируется провести в нашей стране или в странах, которые не вводят против России санкций. Также поставлена задача разработать механизм оперативного реагирования на изменения в социально-экономической ситуации региона.
Вместе с тем эксперты отмечают как плюсы, так и минусы мобилизационной модели. В частности, Олег Иванов полагает, что переход к мобилизационной модели экономики, действительно, один из способов нормального функционирования государства в условиях беспрецедентного санкционного давления.
Алина Жестовская полагает, что «наш путь — импортозамещение и максимальная автономность».
Умеренно оптимистично настроен и Александр Назаров, который отмечает, что «региональная экономика (слава Богу) перестроилась почти массово на внутренний рынок и почти всегда замкнута на регион».
Таким образом, региональные власти постепенно приходят к осознанию необходимости взять под контроль ситуацию в экономике. Решения властей некоторых субъектов о создании специальных штабов реагирования в этой ситуации представляется наиболее верным. Но даже создание таких структур не даст результата, если федеральный центр чётко не обозначит вектор развития экономики, в том числе региональной.