Оренбург, , 13:10 — REGNUM В Оренбургской области завершилось расследование уголовного дела о сексуальном насилии над детьми. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Уголовное дело Kaluga.sledcom.ru

Следствием установлено, что мужчина с 1 июля по 12 августа 2021 года совершал действия сексуального характера в отношении двух детей в возрасте шести и девяти лет. В отношении педофила было возбуждено дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, то есть иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

«Проведенной в рамках расследования судебной психолого-психиатрической экспертизой установлено, что в силу имеющегося хронического психического расстройства фигурант уголовного дела нуждается в применении принудительной меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях. Указанное выше психическое расстройство связано с возможностью причинения им существенного вреда либо с опасностью для себя или других лиц», — сказали в СУ СКР по Оренбургской области.

Материалы уголовного дела направлены для утверждения постановления о применении принудительной меры медицинского характера для педофила и последующей передачи в суд.