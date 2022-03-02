Москва, , 13:10 — REGNUM Россию нельзя изолировать. Об этом сегодня, 2 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По его словам, изоляция России не получится потому что у неё много друзей.

Также Лавров заявил, что Россия не допустит появление ядерного оружия на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия твёрдо придерживается своих обязательств по нераспространению оружия массового уничтожения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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