Москва, 2 марта, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Россию нельзя изолировать. Об этом сегодня, 2 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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По его словам, изоляции России не получится, потому что у неё много друзей.

Также Лавров заявил, что Россия не допустит появления ядерного оружия на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия твёрдо придерживается своих обязательств по нераспространению оружия массового уничтожения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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