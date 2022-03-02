Амман, 2 марта, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Посол США в Иордании передал официальным представителям министерства культуры страны коллекцию памятников культуры, ранее вывезенных контрабандным путём. Об этом 2 марта сообщает информационное агентство Petra.

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По данным журналистов, в числе переданных памятников — каменные статуи животных эпохи неолита, медный каменный алтарь, надгробия, человеческая статуя и бронзовый кувшин.

В заявлении посольства США отмечается, что эти вещи были куплены одним из американских коллекционеров.

Благодаря совместным действиям МИД Иордании и американских властей, коллекция была изъята и возвращена на родину.