Ульяновск, 2 марта, 2022, 13:06 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжает расти суточное количество госпитализированных в ковидные стационары. Это следует из обновлённых данных федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По сведениям на 2 марта, за последние сутки (1 марта) в Ульяновской области направлены на лечение в больницы 142 ковидных больных. Это в 1,6 раза больше, чем было госпитализировано сутками ранее, 28 февраля (86 человек), и в 3,8 раза превышает количество попавших в больницы 27 февраля (37 больных).

Всего с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 172 206 случаев заражения коронавирусом, в том числе 1 марта — 1907. Напомним, что 28 февраля в регионе официально подтверждено 1993 случая заражения SARS-CoV-2.

Отметим, что в Ульяновской области на амбулаторном лечении находятся 16,9 тыс. ковидных пациентов, ещё более 1,4 тыс. человек лечится в больницах.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта в Ульяновской области возобновили оказание в поликлиниках плановых медицинских осмотров и диспансеризации. Власти считают, что пик заболевания ковидом пройден.