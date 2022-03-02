Москва, , 13:06 — REGNUM Телеведущая и журналистка Ксения Собчак сообщила о том, что покидает РФ на некоторое время. Она написала об этом в своём Telegram-канале 2 марта.

Ксения Собчак Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам ведущей, она отправилась в «запланированный отпуск» со своим сыном. Собчак опровергла появившуюся ранее информацию о том, что она эмигрирует. «Я русская, я гражданка России, я никуда не эмигрирую, у меня нет никаких других гражданств, «тупичков» и яхт. Муж в Москве… Репетирует и готовит театр к открытию», — пишет она.

Ранее в Сети появилась информация о том, что Ксения Собчак покидает Россию и вылетает в Стамбул (Турция). Пользователи решили, что журналистка решила «сбежать» из страны на фоне вооружённого конфликта России и Украины.

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