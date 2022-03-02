Вашингтон, 2 марта, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Видеоигра LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, разработкой которой занимается британская студия Traveller's Tales, может не запуститься на портативной консоли Steam Deck. Информация была опубликована 1 марта на странице проекта в сервисе Steam.

Steam Deck Игровая консоль Steam Deck

Разработчики указали в описании, что игра не будет совместима со Steam Deck. Некоторые журналисты обратили внимание, что портативная консоль компании Valve, справляющаяся с такими играми, как God of War (2018) или Doom Eternal, вполне должна справиться и с LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.

Это означает, что проблема, скорее всего, находится на программном, а не на аппаратном уровне. Они также предположили, что позже Traveller's Tales может выпустить обновление, которое добавит в игру поддержку Steam Deck.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что консоль Valve получила поддержку более 500 видеоигр, в список полностью поддерживаемых попали 309 проектов, ещё 211 игр получили статус «можно запускать». Релиз Steam Deck состоялся 25 февраля 2022 года.