Москва, 2 марта, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Дата оглашения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию «чуть сдвигается вправо». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Послание Президента Федеральному Собранию

«Как вы знаете, мы никакие даты точно не объявляли. Понятно, что оно чуть-чуть сдвигается вправо, но четких дат, собственно, и не определялось. Но, безусловно, оно состоится», — сказал Песков.

Он пообещал журналистам проинформировать о дате мероприятия дополнительно.