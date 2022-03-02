Воронеж, , 13:04 — REGNUM Восьмилетний ученик одной из школ Воронежа скончался во время занятий 2 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.

Следственный комитет РФ Sledcom.ru

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В СК уточнили, что при осмотре тебя ребенка «внешневидимых телесных повреждений не обнаружено. Точную причину смерти установят эксперты. В настоящее время изымаются предметы и объекты, имеющие значение для расследования уголовного дела, допрашиваются родители погибшего, сотрудники учебного заведения.

«В рамках расследования будет дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетнего, а также деятельности должностных лиц учебного заведения», — сообщили в СК.

В мэрии Воронежа уточнили, что трагедия произошла в гимназии №2.

«Управление образования, администрация школы окажут все возможное содействие правоохранительным органам, чтобы установить причину этой трагедии», — говорится в сообщении мэра Вадима Кстенина в его телеграм-канале.