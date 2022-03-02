Кострома, 2 марта 2022, 13:06 — REGNUM Глава Костромы Юрий Журин поручил создать 4 кадетских класса в местных общеобразовательных школах. Об этом сообщает дума города.
Планируется, что каждый из них будет ориентирован на «определенное силовое ведомство». Набор в группы будет осуществляться в зависимости от потребностей силовиков, они же станут помогать учителям с составлением учебных пособий и поставкой преподавательских кадров.
Уточнить все детали по этим вопросам председатель думы поручил за две недели. Планируется, что такие классы откроются в городе со следующего учебного года.
Справка: на сегодняшний день в Костроме работает только кадетская школа-интернат, там учатся дети с 5 по 11 класс. Кадетских классов при общеобразовательных учреждениях в городе нет.
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