Кострома, 2 марта, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Глава Костромы Юрий Журин поручил создать 4 кадетских класса в местных общеобразовательных школах. Об этом сообщает дума города.

Официальная страница костромского кадетского корпуса «ВКонтакте» Кадеты

Планируется, что каждый из них будет ориентирован на «определенное силовое ведомство». Набор в группы будет осуществляться в зависимости от потребностей силовиков, они же станут помогать учителям с составлением учебных пособий и поставкой преподавательских кадров.

«Мы говорим не только о патриотическом воспитании — что сейчас тоже очень важно — а о целом комплексе дисциплин, изучение которых поможет воспитать всесторонне развитые личности с системой ценностей, отвечающей идеалам нашего Отечества», — прокомментировал намерение Журин.

Уточнить все детали по этим вопросам председатель думы поручил за две недели. Планируется, что такие классы откроются в городе со следующего учебного года.