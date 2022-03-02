Новосибирск, 2 марта, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В Новосибирске вынесен приговор в отношении одного из фигурантов дела бывшего прокурора города Дениса Ференца — предпринимателя Олега Ярового. Об этом сообщил Центральный районный суд.

Суд

«Яровой О.А. признан виновным в совершении, — говорится в сообщении суда. — По совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначено Яровому О.А. наказание в виде лишения свободы на срок три года. (…) наказание в виде лишения свободы назначено условно с испытательным сроком три года».

При этом мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставлена без изменения.

Отметим, что Яровой проходил обвиняемым по ст. 306 УК РФ («Заведомо ложный донос с искусственным созданием доказательств») и ст. 307 УК РФ («Заведомо ложные показания»).

Напомним, что Дениса Ференца задержали в ноябре 2020 года — по подозрению в превышении должностных полномочий.

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