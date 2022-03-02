Липецк, , 13:03 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки были госпитализированы 115 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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2 марта выявлено 813 новых случаев заражения коронавирусом — на 16 меньше, чем сутками ранее. Всего было выявлено 128 тыс. 705 случаев заражения.

За весь период наблюдения 113 тыс. 489 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 1822 — за последние сутки.

За весь период скончались 3295 человек. Подтверждено восемь новых летальных случаев за последние сутки.