Москва, , 13:04 — REGNUM Иностранные компании приостанавливают продажи автомобилей в России по причине нестабильного курса рубля. Об этом 2 марта заявил бренд-директор официального дилера одной из автомобильных марок Алексей Кирдяшов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Авторынок Ae96.ru

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«У многих сейчас приостановка продаж в связи с неопределенностью курса валют. Приостановили торговлю из-за непонимания ситуации, сколько сейчас стоит валюта», — сказал Кирдяшов.

По его словам, ситуация должна измениться после стабилизации курса национальной валюты.

«Как только ситуация стабилизируется, пройдут американские горки, а государство у нас предпринимает меры для стабилизации курса валют. Вполне возможно, импортеры тогда откроют склады для продажи розничным клиентам», — отметил эксперт.

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