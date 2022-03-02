2 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что президент США Джозеф Байден назвал жителей Украины «иранцами», оговорившись во время выступления в Конгрессе 1 марта с ежегодным посланием «О положении страны».

Мирослава Романенко, , 13:18 — REGNUM Президент США Джозеф Байден назвал жителей Украины «иранцами», оговорившись во время выступления в Конгрессе 1 марта с ежегодным посланием «О положении страны».

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

В своём выступлении американский лидер значительную часть отвёл вопросам внешней политики. Дойдя до оценки положения дел на Украине, Байден допустил оговорку, случайно назвав украинцев «иранцами».

"Путин может окружить Киев танками, но он никогда не получит душ и сердец иранцев», — сказал он.

Читайте также: Байден в своей речи перед Конгрессом США перепутал украинцев и иранцев

Инцидент обсудили в телеграм-канале известного украинского юриста Татьяны Монтян, а также на странице издания «ШарийNET» в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения указали на то, что причина этой оговорки (как, впрочем, и других оговорок) американского лидера является его почтенный возраст. Иные также добавили, что для президента США нет особой разницы: иранцы, украинцы или афганцы.

Читайте также: Сеть: «Ой, колонию перепутал!» — Байден назвал Афганистан Украиной

«Ну, может, он это и хотел сказать. Надо спросить иранцев, как у них с сердцами», — иронизирует Valeria.

«У Джонни головушка бо-бо, надо в больничку», — пошутила Anna B.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Все, кто смеялся над Леонидом нашим Ильичём, что скажете?» — с сарказмом поинтересовался Ваня Ф.

«Он просто про Иран ещё подумывает, видать…» — иронизирует Ольга.

«Украинцы для западных тварей расходный материал — дрова, которые они легко и непринуждённо готовы сжечь в топке спровоцированной «цивилизованным» западным мирком войны», — поделился своим мнением Евгений.

«Дед бредит. Действительно, какая разница для этого деменщика — Украина, Иран», — отметила olya. Odessa.

«Украинцы, иранцы, русские, да какая им разница? Главное, чтоб мочили друг друга. Все мы для них люди третьего сорта. Когда уже все наконец объединятся и наваляют Америке?» — не выдержала Anastasia.

«Действие таблетки закончилось посреди речи», — смеется Екатерина Г.

«Поговаривают, что он сводный брат Кличко, уж очень похожи по маразму», — шутит Anarchy.

«Да ему по барабану, какой народ уничтожать…» — добавил Slava B.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Никакой он не маразматик, просто он дал понять украинцам, что… [они ему безразличны]. Он уже не знает, как дать понять им, что они папуасы», — отреагировал Dmitri.

«Дайте деду воды, таблетка не проходит!» — пошутил Алексей.

«Деду пора в дом престарелых, зачем его мучают, не могу понять», — задумался Djenbad.

«Дак он разницы и не видит, для него все, кто не американец, — обезьяны. А Зеля… до сих пор в сказки верит и обещания», — написала одни из участниц обсуждения.

«Было бы смешно, если бы не было так жутко», — пишет Иван И.

«Иран, Ирак, Ливия, Боливия, Украина. Какая на *рен разница, я все равно не знаю, где это, подумал он, когда понял, что оговорился», — добавил Алексей Д.

«Так вы для них иранцы и есть. Это для России, для Белоруссии вы украинцы. А для сияющего града на холме и его подпевал — дикие туземцы», — подытожила Наталья И.

Читайте также: Байден перепутал украинцев с иранцами. Сеть: «Ему нужно дружить с Кличко»