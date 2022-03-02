Москва, 2 марта 2022, 13:01 — REGNUM В Кремле просчитывали разный градус западной реакции на специальную военную операцию по демилитаризации Украины, заявил 2 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что на сегодняшний день российская экономика испытывает серьёзные удары, но она устоит на ногах.
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