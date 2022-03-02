Москва, 2 марта, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В Кремле просчитывали разный градус западной реакции на специальную военную операцию по демилитаризации Украины, заявил 2 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Москва просчитывала разные степени, скажем так, разный градус реакции: от самых лёгких, до самых жёстких», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что на сегодняшний день российская экономика испытывает серьёзные удары, но она устоит на ногах.

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