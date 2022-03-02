Милан, Италия, , 13:00 — REGNUM Руководство Миланского университета Бикокка отменило запланированный курс из четырёх уроков, посвящённых Фёдору Достоевскому. Об этом сообщил автор курса, писатель Паоло Нори, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Писатель Паоло Нори Цитата из личной страницы Паоло Нори в инстаграме

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По его словам, ему на электронную почту пришло письмо от учебного заведения, в котором говорится, что решение отложить курсы принял проректор по учебной работе.

«Цель состоит в том, чтобы избежать споров, особенно внутренних, поскольку это момент сильного напряжения», — процитировал письмо он на своей странице в инстаграм.

Сам Паоло Нори, который в 2021 году написал книгу, посвящённую русскому писателю, называет решение университета цензурой. Он добавил, что в сегодняшней Италии виновными пытаются признать не только живых русских, но и давно умерших.

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