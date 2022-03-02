«Это цензура» — итальянский университет отменил курсы о Достоевском
Милан, Италия, 2 марта, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Руководство Миланского университета Бикокка отменило запланированный курс из четырёх уроков, посвящённых Фёдору Достоевскому. Об этом сообщил автор курса, писатель Паоло Нори, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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По его словам, ему на электронную почту пришло письмо от учебного заведения, в котором говорится, что решение отложить курсы принял проректор по учебной работе.
«Цель состоит в том, чтобы избежать споров, особенно внутренних, поскольку это момент сильного напряжения», — процитировал письмо он на своей странице в инстаграм.
Сам Паоло Нори, который в 2021 году написал книгу, посвящённую русскому писателю, называет решение университета цензурой. Он добавил, что в сегодняшней Италии виновными пытаются признать не только живых русских, но и давно умерших.
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