Элиста, , 13:06 — REGNUM Глава Калмыкии Бату Хасиков в ходе видообращения к землякам обратил внимание на общую историю и культуру братских народов России и Украины. Он выразил уверенность, что правда восторжествует.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Россия и Украина не просто братские народы. У нас общая история и культура. Нас искусственно пытаются разделить. Но на самом деле делить нам просто нечего. Наши отцы, деды и прадеды не для того сражались с фашистами, защищая нашу общую Родину, чтобы сегодня правили неонацисты. Потоку лжи мы противопоставим правду и справедливость», — сказал глава республики.

ИА REGNUM сообщало, что Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса и установлению мира, начатую 24 февраля по решению президента России Владимира Путина после просьбы о военной помощи со стороны ДНР и ЛНР. Глава Калмыкии призвал земляков проявить внимательность и сознательность. Он назвал специальную военную операцию России по защите Донбасса правильным решением, напомнив о многолетней антироссийской пропаганде.

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