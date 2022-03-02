Вашингтон, 2 марта, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Американский актёр и певец Джаред Лето выразил слова поддержки жителям Украины в связи с проведением спецоперации. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram вечером 1 марта.

Скриншот YouTube Джаред Лето

https://www.instagram.com/p/CakfbRoPQid/

«Моим друзьям и семье на Украине — моё сердце разрывается оттого, что ситуация обострилась таким разрушительным образом. Пожалуйста, будьте очень осторожны и будьте в безопасности, насколько это возможно. Мои мысли с вами и вашим близки!» — написал актёр. Примечательно, что ранее Лето посещал Украину в качестве солиста группы 30 seconds to Mars.

Напомним, что Джаред Лето начал кинокарьеру в 1994 году и снялся в более чем 25 фильмах. Также с 1998 года он является участником музыкального коллектива 30 seconds to Mars.