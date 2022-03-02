Саратов, , 13:01 — REGNUM В Московском районе города Саратова на девятилетнюю девочку с крыши дома упала ледяная глыба. Организована доследственная проверка после выявления данной публикации в интернете, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Больница Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

По размещенным в СМИ сведениям, инцидент произошел 1 марта. В результате схода ледяной глыбы предположительного с крыши жилого дома по улице Московской пострадала девочка.

Обстоятельства произошедшего, а также виновные за некачественную уборку снега и наледи с крыши здания устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, от падения ледяной глыбы с крыши пятиэтажного дома №15 по улице Минская в городе Балаково пострадал 16-летний подросток.

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