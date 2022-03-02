Ярославль, 2 марта, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Участие в «Деминском марафоне», который пройдёт 6−7 марта в Ярославской области, намерены принять спортсмены-олимпийцы. Об этом сообщили в социальных сетях марафона.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Большунов

«Александр Большунов, Наталья Непряева, Вероника Степанова, Татьяна Сорина, Алексей Червоткин… Нет, это не пьедестал в Пекине. Это стартовый лист «Деминского марафона». Члены сборной команды России по лыжным гонкам примут участие в Деминском марафоне!», — сообщили организаторы.

Команда лыжников приедет на марафон после запрета на участие сборной России в этапе Кубка мира. Помимо этого в гонке примет участие и бронзовый призёр Олимпиады в биатлонной эстафете Карим Халили.