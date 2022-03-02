Париж, , 12:57 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон выступит с обращением 2 марта в 20:00 по местному времени, передает BFM TV.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

В своем выступлении 24 февраля Эммануэль Макрон обязался держать французов в курсе развития ситуации на Украине.

По данным BFM TV, глава государства выступит «с торжественной речью».

Как сообщало ИА REGNUM, в Париже недалеко от Порт-Дофин полиция остановила автобус, в котором находились 27 человек, решивших отправиться воевать на Украину.

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