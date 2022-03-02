Макрон выступит с обращением к жителям Франции
Париж, 2 марта, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон выступит с обращением 2 марта в 20:00 по местному времени, передает BFM TV.
Иван Шилов ИА REGNUM
Макрон
В своем выступлении 24 февраля Эммануэль Макрон обязался держать французов в курсе развития ситуации на Украине.
По данным BFM TV, глава государства выступит «с торжественной речью».
Как сообщало ИА REGNUM, в Париже недалеко от Порт-Дофин полиция остановила автобус, в котором находились 27 человек, решивших отправиться воевать на Украину.